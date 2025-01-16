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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية مبارك التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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