كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة والتى حملت عنوان " أطفالنا ثروتنا"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

وخلال الاحتفالية أعربت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة عن مدى سعادتها بمشاركة أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة اليوم ووجهت الشكر والتقدير للقائمين على إدارة كلية الطفولة وعلى رأسهم الدكتورة هويدا الجبالي على الجهد المبذول لرعاية أبناء مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما وجهت تحية خاصة لأولياء الأمور على مثابرتهم وجهدهم المبذول لدعم أبنائهم والذي وصفته بأنه يفوق الحدود احيانا.

كذلك عبرت عن سعادتها بالمعروضات الفنية للأطفال كذلك أشادت بالعرض المسرحي مدينة العجائب للأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة من تأليف وإخراج شريف شمس الدين.



وأكدت على حرص إدارة جامعة عين شمس على تقديم الدعم المستمر لمركز الإعاقة بكلية الطفولة وهو أحد أدوار جامعة عين شمس الموجهة لخدمة المجتمع المصري.

وفى كلمتها رحبت هويدا الجبالى بالضيوف كما وجهت الشكر والتقدير الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لدعمهم المستمر لمركز ذوي الإعاقة بالكلية كما وجهت الشكر لأعضاء هيئة التدريس والقائمين على مركز ذوي الإعاقة بالكلية على الجهد الذين يبذلونه مع الأولاد من ذوى الاحتياجات الخاصة باعتباره واجب وطني.

وفى نهاية الاحتفالية قامت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة الكلية بإهداء درع الكلية للأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة والتى قامت بإهدائه لأولياء أمور الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة تقديرا منها على جهدهم المتميز مع ابنائهم، كما قامت الدكتورة هويدا الجبالي بتكريم الدكتور احمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والدكتور زكريا الدسوقي رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الطفولة والدكتورة منال عمر أستاذ الطب النفسى.

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