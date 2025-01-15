رئيس جامعة عين شمس: العمل المؤسسي ساهم في تحقيق النجاحات بالتعاون الدولي

كرّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة شهيرة سمير، تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها منصب المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية بالجامعة، كذلك كرم الدكتور تامر النادى لجهوده المتميزة خلال توليه إدارة المنح والمشروعات بالقطاع، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشائه.

رئيس جامعة عين شمس: العمل المؤسسي ساهم في تحقيق النجاحات في مجال التعاون الدولي

وخلال الاحتفالية، أشاد رئيس الجامعة بالإنجازات التي تحققت في القطاع منذ نشأته، مؤكدًا أن العمل المؤسسي والتواصل المستمر بين الإدارات السابقة والحالية للقطاع سيكون مستمر وهو أحد العوامل الأساسية التي ستسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في مجال التعاون الدولي بجامعة عين شمس.

من جانبها، أعربت شهيرة سمير عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي حظي به القطاع من إدارة الجامعة السابقة والحالية، مما ساهم في جعله أحد القطاعات البارزة والناجحة فى القيام بدورها على المستويين المحلي والدولي.

كما وجهت شكرها لرئيس الجامعة محمد ضياء زين العابدين، و غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة ولكافة فرق العمل بقطاع العلاقات الدولية وقطاعات الجامعة المختلفة، على تعاونهم المثمر الذي ساعد في إبراز دور القطاع.

كذلك وجه تامر النادى الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل للقطاع، ولكل فريق العمل الذى ساهم فى تحقيق هذه النجاحات.

وحضر الاحتفالية غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومديرى إدارات قطاع التعاون الدولى، بالإضافة إلى عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومديرى المراكز وأعضاء هيئة التدريس،ورئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة والأمناء المساعدين ومديرى الإدارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.