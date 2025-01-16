إصابة موظف وابنته على يد مريض نفسي في المنيا

أصيب موظف وابنته بطعنات بآلة حادة على يد مريض نفسي في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة موظف وابنته على يد مريض نفسي بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورد شكوى من إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بقيام مريض نفسي بمطاردة مواطنين بالشوارع بآلة حادة مما نتج عنه سقوط مصابين.

إصابة موظف وابنته على يد مريض نفسي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع وتبين قيام "م.ط.ع"38 سنة يعاني من مرض نفسي بمطاردة مواطنين وإصابة كلا من "ب،.ع.ي" 52 سنة موظف، وابنته 29 سنة، بطعنات، الأول طعنة بالصدر والثانية جرح سطحي بالذراع اليمنى.

الأجهزة الأمنية في المنيا



فيما تم نقل المصاب الأول إلى مستشفى المنيا الجامعي، والثانية لمستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقد تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المريض النفسي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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