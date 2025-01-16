وزير البترول يستقبل المدير الإقليمي لشيفرون لبحث أنشطة الشركة في مصر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كريستيان سفيندسين المدير الإقليمى لشركة شيفرون فى مصر والوفد المرافق حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة قوية من الشركة لتوسعة محفظة أعمالها فى مصر والاستحواذ على مناطق امتياز جديدة فى المزايدة التى تم طرحها مؤخرًا للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما.



وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع البترول يكثف حاليًا أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مختلف مناطق العمل البترولى بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاحتياطيات الموجودة بالفعل وزيادة الإنتاج مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويساهم فى مواجهة التناقص الطبيعى للآبار، مشيرًا إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة والبرلمان لشركاء قطاع البترول الأجانب لتأدية أعمالهم وتذليل التحديات والإسراع بالإجراءات مما يحقق مستهدفات كافة الأطراف.

مصر تمتلك فرص واعدة في مجال البترول والغاز



وأضاف الوزير أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة فى مجال البترول والغاز فى ظل توفر البيانات الجيولوجية الوافية والامكانات والخبرات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الضخمة، مشددًا على أهمية الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج فى أقرب وقت ممكن.



ومن جانبه أكد مدير شيفرون فى مصر أن الشركة تولى أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية مع مصر وملتزمة بأنشطتها حيث تعتبر قطاع البترول المصرى قطاع واعد ومليء بالفرص الاستثمارية الجاذبة، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتقييم عدة مناطق مطروحة فى المزايدة الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا لتحديد أفضل الفرص التي تتناسب مع منظومة عمل الشركة

وأضاف أن الشركة تقوم أيضًا حاليًا بوضع برنامج عمل متكامل لأنشطتها فى مصر بمستهدفات محددة وتتطلع للمشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2025 فى نسخته القادمة والذى يعد فرصة كبيرة للتباحث والتعاون البناء بين كافة أطراف الصناعة.

وشهد اللقاء بحث آخر مستجدات الشراكة بين مصر وقبرص والعمل نحو توريد الغاز المنتج فى الحقول القبرصية لمصر بهدف تسييله بمصانع الإسالة المصرية وإعادة تصديره أو استغلاله فى صناعات القيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق المحلي المصري.



حضر اللقاء المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

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