الخميس 16 يناير 2025
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الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الوزارة

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

عقد المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعا لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعددٍ من المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة العاملة والمنفذة للمشروعات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية العمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لدفع العمل بالمشروعات الجارية والانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل، مشددًا على المتابعة الدورية للمشروعات وترتيب الأولويات حيث إن الانتهاء من المشروعات هو معيار النجاح الوحيد.

كما أكد وزير الإسكان، أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات، والتعميم على مختلف الجهات التابعة للوزارة، حيث تم التأكيد أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة في هذا الشأن، وكذا متابعة الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والمحافظة على الاستثمارات التي تم ضخها في محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، تابع وزير الإسكان، مشروعات المرافق بمنطقة الامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع استبدال خطوط المياه العكرة لمحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، ومشروع خطوط المياه العكرة لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه من نهر النيل مباشرة، كما تم مناقشة الجهود المبذولة لحسن تشغيل وصيانة وإدارة محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ توجهات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، كما تناول الاجتماع مراجعة موقف ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المناطق بمحافظة بورسعيد، حيث تم التأكيد على تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها بالمنظومة.

وتناول الاجتماع تفاصيل خطة الحلول العاجلة وموقف التوريدات والاحتياجات بمنظومة مياه الشرب بمحافظة أسوان بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 500 مليون جنيه، بجانب متابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، ومنظومة الصرف الصحي بمحافظة المنيا.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة التواصل بشكل دائم ومستمر بين الجهات المنفذة للمشروعات لتحقيق التكامل بينهم لإنجاز المشروعات، وضرورة وجود خطة لأي أعمال صيانة أو إصلاح مدروسة بشكل جيد لتلافي أي مشاكل قد تحدث، بجانب التعجيل بالمشروعات الجاري تنفيذها وخصوصًا المشروعات ذات الأولوية لدخولها الخدمة، والتحرك السريع على الأرض، ووضع خطط زمنية عاجلة وجدول زمني أسبوعي ومواصلة المتابعة الدورية.

 

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