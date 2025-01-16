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أخبار مصر

"بدوي" يبحث مع وزير الصناعة السعودى سبل تعزيز التعاون المشترك

بدوي يبحث مع وزير
"بدوي" يبحث مع وزير الصناعة السعودى سبل تعزيز التعاون

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات على هامش مشاركته فى ختام فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية، مع بندر بن إبراهيم الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين بين البلدين.

أشاد المهندس كريم بدوى بأهمية منتدى التعدين الدولى كمنصة عالمية تجمع جميع الشركاء الاستراتيجيين تحت مظلة واحدة لمناقشة أحدث تطورات صناعة التعدين.

وزير البترول يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى سبل تعزيز التعاون


وأوضح، أن البلدان يتسمان بخصائص مشتركة تعدينيا، حيث أشار إلى النجاحات التي حققها مشروع تطوير وتحديث القطاع علي صعيد تطوير المناخ الاستثماري التعديني من خلال إجراءات إصلاحية مهمة علي المستويين التشريعي والمالي مشيرًا إلي أبرز المشروعات والمزايدات التي تم طرحها للاستثمار في البحث عن الذهب والمعادن في مصر. 

كما استعرض المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى والتى تشمل محور خاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي من 1٪  فى الوقت الحالى إلى ما يتراوح  مابين 5-6٪.

ومن جانبه، أكد السيد بندر بن الخُريف حرص المملكة علي تنمية التعاون المشترك مع مصر فى قطاع التعدين والعمل سويًا لتطوير صناعة التعدين بالمنطقة وتسليط الضوء على ما تشهده من تطور واستدامة في الممارسات لجذب أنظار المستثمرين إليها.

حضر اللقاء الجيولوجية يسرا عثمان بوحدة التعدين وسلمى معروف وحدة التواصل والمؤتمرات بالمكتب الفني.

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