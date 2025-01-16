الخميس 16 يناير 2025
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خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

طالب الصف التاني
طالب الصف التاني الإعدادي

 مع انتهاء الفصل الدراسي الأول، تستعد المدارس والطلاب لاستقبال  إجازة نصف العام، تلك الفترة التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر للراحة والاستجمام، وكالعادة، تتباين خطط الطلاب لهذه الإجازة بين الترفيه والعمل واستغلال الوقت.

وقامت جريدة فيتو بإجراء استطلاع رأي بين عدد من الطلاب لاستكشاف خططهم خلال هذه الإجازة.

 اللافت أن معظم الإجابات جاءت متوقعة، حيث أعرب غالبية الطلاب عن رغبتهم في قضاء الوقت في اللعب والراحة.

 

ولكن ما جذب الانتباه حقًا هو تصريح لطالب في الصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس اللغات، الذي كشف عن رغبته في العمل بمجال الخردة، وبرر ذلك بأنه يرى فيها فرصة لتعلم مهارات جديدة وكسب بعض المال خلال الإجازة.

من جهة أخرى، أبدى زميل له ندمه على تضييع الوقت في السابق، وأكد أنه ينوي العمل مع صديقه في تجارة الخردة، مع تخصيص جزء من وقته للتحضير للعام الدراسي الجديد. 

ومع سؤاله عن سبب رغبته في العمل بهذا المجال قال إنه مجال مربح جدا ولا يشترط لسن معين، وأنه يعلم أن كيلو الكنز وصل إلى ٧٠ جنيها وهذا أمر مغري، وأنه يطمح في فتح محل لتجميع الخردة مع صديقة، وهؤلاء الطلاب يدرسون بإحدى مدارس اللغات الخاصة.

أما بقية الطلاب، فقد جاءت آراؤهم أقرب للتقليدية، حيث يخطط البعض لقضاء  الإجازة في لعب كرة القدم مع الأصدقاء والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.

الإجازة فرصة رائعة للراحة، ولكنها أيضًا مساحة لاستغلال الوقت بطرق متنوعة ومثمرة، فكانت أروع الردود أحد الطلاب قال إنه سوف يشترك بالمكتبة ليوسع مدارك عقله، وبين من يخطط للعب ومن يسعى للعمل، ويبدو أن لكل طالب رؤيته الخاصة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الوقت القصير.

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