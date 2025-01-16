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مراحل تصنيع العسل الأسود داخل عصارة بنجع حمادي في قنا (بث مباشر)

مراحل تصنيع العسل
مراحل تصنيع العسل الأسود داخل عصارة بنجع حمادي في قنا

أجرت فيتو بثا مباشرا من داخل إحدى عصارات نجع حمادي، شمال محافظة قنا وتعرفنا علي مراحل التصنيع.

عصارات العسل الأسود: مراحل التصنيع

تتكون عصارة العسل الأسود من آلة حديدية تعمل يدويًا، يقوم الرجال بتشغيلها لاستخراج العصير، بعد استخراج العصير، يُنقل إلى الأفران حيث يتم تسخينه.

هناك طباخ على السطح يعمل على تنقية العصير من الشوائب، التي يتم التخلص منها بشكل دوري"، وبعدها تبدأ عملية التبخر تبدأ بعد ذلك حتى يتحول العصير إلى عسل أسود كثيف، يتم تبريده لاحقًا ثم تعبئته لبيعه للتجار.

عصارات العسل الأسود بقنا

تعد هذه المهنة تراث عائلي يتبعه من جيل إلى جيل منذ عقود، وإتقان هذه الحرفة يتطلب خبرة واسعة، لا سيما في مجالات الشراء والبيع.

من جانبه قال محمد النجعاوي، حطاب على الفرن، إنه يعمل في هذه المهنة منذ سبع سنوات ويعمل منذ السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء وفي فترات الصيف والشتاء.

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