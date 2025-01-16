اتحاد الصناعات يناقش التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI

تنظم لجنة التعاون الأفريقي اتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية" بعنوان "التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI… الفرص والتحديات" اليوم الخميس.



وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي، اتحاد الصناعات المصرية إن ورشة العمل تهدف إلى:-

1- التعريف بمبادرة التجارة الحرة الموجهة "GTI " وأهم الدول المنضمة.

2- ما هي السلع التي تم إعفائها ودخولها حيز التنفيذ؟

3- كيفية التسجيل علي منصة التجارة الحرة الأفريقية القارية AFCFTA.

4- دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تفعيل تلك المبادرة.





وزير الاستثمار: جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأصول التابعة لشركة "جسور" لإنشاء مراكز لوجستية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وذلك لخدمة قطاع التصدير.

الحكومة ماضية قدما فى تنفيذ المبادرات التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة ماضية قدما فى تنفيذ المبادرات التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الانتاجية وبما يسهم فى دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير، حيث إن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.

زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية

ولفت إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

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