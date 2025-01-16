الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار عودة رأس القديس مار مرقس الرسول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى عودة رأس القديس مار مرقس الرسول، كاروز الديار المصرية وأول بطاركة الكنيسة.

قصة عودة رأس القديس مارمرقس

في مثل هذا اليوم من عام 360 للشهداء (644م)، تُخلد الكنيسة هذا الحدث التاريخي، حيث يعود التذكار إلى واقعة حدثت في كنيسة بوكاليا (دار البقر)، حيث كانت الرأس المقدسة محفوظة.

تسلل أحد البحارة إلى الكنيسة ظنًا أن التابوت يحتوي على ذهب، وأخذ الرأس وأخفاها في سفينته.

عندما أبحرت السفن، توقفت السفينة التي خبئت فيها الرأس ولم تتحرك. أمر القائد بتفتيش السفينة ليتم العثور على الرأس المقدسة وإعادتها إلى الكنيسة. بعدها استدعى عمرو بن العاص الأنبا بنيامين الثامن والثلاثين، بابا الأقباط آنذاك، والذي كان مختبئًا في أديرة الصعيد. أرسل له خطاب أمان، وبعودته تسلم البابا الرأس المباركة وأعادها إلى مكانها المقدس.

تُعد هذه المناسبة رمزًا لاستعادة الكنيسة جزءًا من إرثها المقدس، وتأكيدًا على عناية الله بكنيسته وشعبه.

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