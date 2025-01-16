إيبارشية 6 أكتوبر تناقش دور الكاهن في رعاية شعب الكنيسة

اختتمت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم فعاليات المؤتمر السنوي لمجمع كهنة إيبارشية 6 أكتوبر، الذي انعقد تحت شعار "امْلأُوا الأَجْرَانَ"، على مدار يومين، في بيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر.

وتضمنت فعاليات المؤتمر صلاة القداس الإلهي، إلى جانب عدد من المحاضرات الروحية والتأملية التي تناولت مواضيع محورية لدور الكهنة في رعاية شعب الكنيسة، وهي "راعٍ بحسب قلب الله، وألقاها نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والامتلاء الروحي للكاهن" قدمها نيافة الأنبا دوماديوس، ولِنَسْهَرْ وَنَصْحُ" تناولها نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، ومِنْ أَجْلِهِمْ أَنَا أَسْأَلُ" ألقاها القمص بولس جورج، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكليوباترا، مصر الجديدة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الكهنة في تعزيز دورهم الروحي والرعوي، وتقديم إرشادات مستنيرة لتحفيز العمل الكنسي وخدمة الشعب بروحانية متجددة، بما يحقق رؤية الكنيسة في دعم النمو الروحي للجماعة الكنسية.

البابا تواضروس ينقل رفات 14 بطريرك إلى مقصورة جديدة بدير الأنبا مقار

فيما ينقل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، رفات 14 بطريركًا من مكانهم بدير القديس مقاريوس الكبير –(دير الأنبا مقار)- في وداي النطرون إلى المقصورة الجديدة بالدير.

تاريخ دير الأنبا مقار

دير القديس مقاريوس، المعروف أيضًا باسم "دير الأنبا مقار" أو "دير أبو مقار"، يُعد أحد أقدم وأهم الأديرة القبطية الأرثوذكسية في صحراء وادي النطرون شمال مصر.

يقع الدير في مواجهة المدخل الجنوبي الغربي لمدينة السادات، على أطراف منخفض وادي النطرون.

ينسب الدير إلى الأنبا مقار الكبير، تلميذ الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبانية المسيحية، حيث بدأ إنشاء صومعته في أواخر القرن الرابع الميلادي. ويُعد الدير شاهدًا على تاريخ طويل من الرهبانية والقيادة الروحية، إذ ترأسه البابا شنودة الثالث بعد استقالة الأنبا ميخائيل، الذي خدم الدير لمدة 65 عامًا. وفي وقت لاحق، تولى الأنبا أبيفانيوس رئاسة الدير منذ مارس 2013 حتى مقتله في يوليو 2018، ليظل المنصب شاغرًا منذ ذلك الحين.

يمتد الدير على مساحة 11.34 كيلومتر مربع، تضم سبع كنائس، من بينها ثلاث داخلية وأربع فوق الحصن، إلى جانب مساكن للرهبان، مائدة ملحقة بمطبخ، متحف صغير، مشفى، محطة لتوليد الكهرباء، مطبعة، ومكتبة تحتوي على مخطوطات نادرة.

يشتهر الدير بمقبرة يُعتقد أنها تضم رفات النبي يوحنا المعمدان والنبي إليشع، والتي تم اكتشافها بشكل غير رسمي عام 1976 وأُعلن عنها رسميًا في عام 1978. إلا أن هذا الكشف أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط الدينية، خاصة مع وجود أضرحة أخرى تُنسب لهذين النبيين في مواقع مختلفة.

ويحتوي الدير أيضًا على رفات العديد من القديسين والبطاركة الذين أثروا في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما يجعله مركزًا روحيًا وتاريخيًا بارزًا.

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