رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع سير العمل بمشروعات التطوير

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي جولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل تضمنت متابعة تطوير الموقع العام للمنطقة أمام مبنى رئاسة الجامعة.

المشروعات التطويرية بقنا

وأكد عكاوي أن المشروعات التطويرية التي تنفذها الجامعة تهدف لعمل بيئة إيجابية جاذبة من خلال توفير كافة الخدمات ومراعاة الشكل الجمالي والمظهر الحضاري وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة لمنسوبي الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته بضرورة الحفاظ على البنية التحتية للجامعة وحسن استخدام المنشآت والمرافق بالجامعة.

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