الخميس 16 يناير 2025
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عقارات

بالتفاصيل، طرح أراضي تجاري تعليمي للتخصيص الفوري

أراضى الإسكان، فيتو
أراضى الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة السادات ارض عمراني متكامل بمساحة 113400 مترا مربعا بسعر 3215 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 120000 متر بسعر 5450 جنيها، وأرض خدمية بمساحة 5000 متر بسعر 9485 جنيها، أرض تجاري اداري سكني بمساحة 3450 جنيها بسعر 18335 جنيها

 

كما تطرح بالمنيا الجديدة ارض حق انتفاع سوق تجاري بمساحة 1913 متر، وارض ممشى سياحي جق انتفاع بمساحة 16500 متر، وارض حق انتفاع بمساحة 3000 متر

وتطرح ارض طبي بمساحة 1153 متر بسعر 8355 جنيه، ارض تجاري اداري بمساحة 1112 متر بسعر 13680 جنيه

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض عمراني مختلط بمساحة 42565 مترا بسعر 1930 جنيها، وأرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 600 متر بسعر 10010 جنيهات، وأرض طبي بمساحة 3575 مترا بسعر 4570 جنيها.

وحددت الوزارة مدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية كالتالي:

- النسبة البنائية: لا تزيد على 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض 
- الردود: 5م أمامي – 4م خلفي – 4م جانبي.
- الارتفاع: بدروم + أرضي + 3 أدوار. 
- المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.
- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
- يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.
- مراعاة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة والدفاع المدني وشئون البيئة.

وعلى مستوى أنظمة السداد يتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد ( بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المحافظات،  و1262 بيتا نوبيا بأسوان، وذلك من خلال قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان خلال العام 2024.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وحل مشكلات بعض النوبيين بعمل إحلال وتجديد لمساكنهم التي تسبب خطرًا على أرواحهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بما يتناسب مع دخلهم، حيث تعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة لهم.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الالتزام باشتراطات وزارة الصحة اشتراطات البناء
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