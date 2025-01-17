الجمعة 17 يناير 2025
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اقتصاد

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم ندوة عن "التلقيح وزيادة الإنتاج للنخيل"

نخيل،فيتو
نخيل،فيتو

 يعقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ندوة إلكترونية بعنوان: "عملية التلقيح وزيادة الإنتاج للنخيل" يوم الاثنين القادم 20 يناير 2025 عبر برنامج ZOOM.
 

 وتتضمن محاور الندوة:  
1. توفير البيئة المناسبة لنجاح عملية التلقيح.  
2. المناخ المثالي لإجراء عملية التلقيح.  
3. تحضير اللقاح الجيد والطريقة المثلى لإتمام عقد الثمار لكل صنف.  
 

 الفئة المستهدفة:  
- المزارعون المهتمون بـزراعة النخيل.  
- مشرفو الإنتاج الزراعي.  
- المهتمون بزيادة الإنتاجية والجودة. 

وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

 

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

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