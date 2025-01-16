الخميس 16 يناير 2025
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انفوجراف

تضحيات الشهداء محفورة في التاريخ.. رسائل الأزهر بعد وقف النار في غزة (إنفوجراف)

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو

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وقف العدوان علي غزة الازهر الشعب الفلسطيني الدولة الفلسطينية
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