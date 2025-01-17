5 مستندات لإصدار بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

حدد البنك الزراعي المصري المستندات المطلوبة من العملاء الراغبين في استصدار بطاقات الائتمان من فروع البنك.

وقال البنك إن قائمة المستندات المطلوبة تضم مايلي:

مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.

إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.

بطاقة الرقم القومى السارية.

كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة.

بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية.



وتتبع البنك الزراعي أنه يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة أو سداد الحد الأدنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.



وأضاف البنك أن بطاقات الائتمان تكون وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك أو بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكى أو بضمان الحيازة الزراعية، حيث يتم تحديد الحد الائتماني للبطاقة بعد إجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.

وتابع البنك أنه يتم إصدار 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتنيوم)

يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدى والمشتريات من خلال التجار سواء داخل أو خارج مصر.

بطاقات البنك الزراعي

ويقدم البنك الزراعي خدمات عديدة العملاء وعلى رأسها بطاقات الخصم المباشر.

ويصدر البنك الزراعي بطاقات الخصم المباشر للعملاء من أصحاب الحسابات لتسهيل عمليات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت علاوة على استخدام البطاقات في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات خصما من الحساب.

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