الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

دوري أبطال إفريقيا، يعود محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إلى التشكيل الأساسي في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم على حساب مصطفى شوبير الذي شارك أساسيا أمس أمام الجونة في الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة الجونة التي أقيمت أمس في الدوري لبدء الاستعداد لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت القادم في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي غدا، استعدادا لمواجهة أورلاندو بعد غد السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة للحديث عن مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المقرر لها بعد غد السبت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في السادسة مساء السبت المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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