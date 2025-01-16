إبراهيم حمودة.. أول من قاوم العدوان الثلاثي بالغناء.. الوحيد الذي قدم دويتو مع أم كلثوم.. حصل على جائزة الدولة التقديرية.. وحادث سير أنهى مسيرته

إبراهيم حمودة، صوته جميل من الزمن الجميل، لكن هو صاحب حظ قليل، قدم جميع الأشكال الغنائية من الطقطوقة إلى الأوبريت إلى الأغنية الفردية، درس فن الاستعراض والإنشاد، كما تعلم العزف على العود، هو أول بل الوحيد الذى غنى دويتو مع سيدة الغناء العربى أم كلثوم، هو أول من غنى ضد العدوان الثلاثى، ورحل في مثل هذا اليوم 16 يناير عام 1986.

ولد المطرب إبراهيم حمودة في يناير 1912 بحي باب الشعرية، كان والده منشدا بمسجد الخازندار بشبرا، تعلم العزف على العود في معهد الموسيقى الشرقية، ودرس بمعهد الإذاعة العربية وبدأ يغنى في الملاهى والكازينوهات، وتنقل في العمل بين عدد من الفرق المسرحية، فعمل في كازينو بديعة مصابني، ومع فرقة منيرة المهدية، وفرقة على الكسار، وسجل عددا من الأوبريتات والأغاني في اﻹذاعة المصرية بلغت أكثر من 400 أوبريت مازالت فى ذاكرة الإذاعة تذيعها بين الحين والآخر.

أوبريت شهرزاد كان البداية

شارك إبراهيم حمودة فى غناء الأوبريتات الإذاعية كان أولها أوبريت شهرزاد وغنت معه رجاء عبده، العشرة الطيبة، الدندرمة، أفراح سعيدة، بعث رمسيس، حلم شاعر، شارع الغورية، يوم القيامة، بمشاركة نجمات عصره؛ حورية حسن وفتحية أحمد وليلى مراد ونعيمة عاكف وغيرهن.

السادات يكرم إبراهيم حمودة

ومع هجوم العدوان الثلاثى بعد إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، غنى إبراهيم حمودة في الإذاعة عام 1956 أول أغنية حماسية عن المعركة ضد العدوان كلمات محمد على أحمد وتلحين محمد الموجى بعنوان " إلى المعركة " يقول مطلعه ( يا بورسعيد يا إسماعيلية جهادكم رمز الوطنية )، كما غنى نشيد بلادى بلادى بعد الثورة وفى بداياتها.

وكانت البداية السينمائية للمطرب إبراهيم حمودة حينما اختاره المخرج الفنان يوسف وهبى ليغنى فقط خلال أحداث فيلم الدفاع عام 1935، وبعد ذلك غنى فى أكثر من 22 فيلما منها فيلم ليلى البدوية، معروف الاسكافى، فتاة السيرك مع نعيمة عاكف، الدنيا بخير مع شادية، شهداء الغرام مع ليلى مراد، قصة غرام، الصبر طيب، يسقط الجسد، كلام الناس، ثم كانت البطولة الوحيدة له في فيلم من إخراج عمر جميعى "نداء القلب ".

إبراهيم حمودة فى فيلم عايدة

غنى إبراهيم حمودة أمام أم كلثوم فى فيلم " عايدة " وعمره 23 عاما، وكان المطرب الوحيد الذى غنى دويتو معها بعد أن أعجبت بصوته، فغنى دويتو " رايح تفوتنى والوقت بدري "، " ليت للبراق عينا "، فضلت أخبي هوايا، أنت وأنا وإحنا لوحدنا، بعد أن أعجبت بصوته، حيث قام بدور العاشق لها فى " عايدة " ويشاركها بطولة الفيلم الذي عرض عام 1942، إلا أن الفيلم لم يحقق الجماهيرية المنتظرة، فأرجعت أم كلثوم هذا الفشل إلى إبراهيم حمودة بعد أن أقنعها الملحن محمد القصبجي برداءة صوته، فقاطعته حتى رحيلها، إلا أن حمودة دفع ثمنا من جماهيريته بسبب هذا الفيلم الذي فشل ورفضه الجمهور، ولذلك لم تكرر أم كلثوم المحاولة مع مطرب آخر.

إبراهيم حمودة وصراع أم كلثوم

والتقى إبراهيم حمودة خلال غنائه في تخت بديعة مصابنى مع فريد الأطرش، ونشأت الصداقة بينهما وعاشا معا في شقة صغيرة بحي الضاهر لينطلق كل منهما في طريق المجد والشهرة ولبساطته الشديدة وحبه لتشجيع زملائه غنى إبراهيم حمودة ككورس مع صديقه فريد الأطرش أول أغانيه بالإذاعة "ياريتنى طير من حواليك ".

تعرف إبراهيم حمودة على سلطانة الطرب وقتئذ منيرة المهدية وأعجبت بصوته وتعاقدت معه على الغناء فى صالتها مقابل تسعة جنيهات شهرية ليبدأ نجوميته بشارع عماد الدين، وبدأ بأغنية (ياللى عشقتك في الخيال) وحققت نجاحا كبيرا، كما شارك سلطانة الطرب فى أوبريت "الفلاحة" كبطل أمامها حقق بعدها جماهيرية كبيرة بين رواد الصالات.

حادث سيارة كتب النهاية

في أواخر الستينات تعرض المطرب إبراهيم حمودة لحادث سيارة تسبب في إصابته بالشلل أقعده عن العمل والغناء مما أثر على حالته النفسية، وأمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعلاجه على نفقة الدولة، فاعتزل الغناء، وزادت معاناته كثيرا في السبعينيات فأرسل خطابا للرئيس السادات يشرح فيه ظروفه الصعبة فقرر السادات صرف معاشا استثنائيا له قدره مائة جنيه شهريا ثم منحه جائزة الدولة التقديرية للفنون عام 1978.، ليرحل فى نفس العام.

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