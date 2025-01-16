الخميس 16 يناير 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود في الدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر والونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاته وعبد الله السعيد وزيزو ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: حسام أشرف. 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود 

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط. 

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