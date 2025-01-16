توقف مؤقت للخط الساخن لمترو "عدلي منصور - جامعة القاهرة"

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعطل خدمة الخط الساخن بشكل مؤقت.

وأكدت الشركة قيامها بإجراءات إعادة تشغيل الخدمة في أسرع وقت.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى:"نحيط سيادتكم علمًا أن الخط الساخن الخاص بنا 19549متوقف مؤقتًا عن الخدمة وذلك نظرًا لأعمال صيانة قائمة على أن يتم العودة للعمل خلال 24 ساعة.شكرًا على حسن تفهمكم ونأسف للإزعاج".



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