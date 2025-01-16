ديوان للنشر تصدر طبعات جديدة من ثلاث كتب لطه حسين

صدر حديثا عن دار ديوان للنشر، ثلاث طبعات جديدة لكتب عميد الأدب العربي طه حسين، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

كتب طه حسين

وتضمنت الطبعات الجديدة كتب “مستقبل الثقافة في مصر”، “ألوان”، “مع المتنبي”.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

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