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ثقافة وفنون

الثقافة تجري قرعة علنية لدور النشر بهيئة الكتاب للمشاركة في معرض القاهرة

معرض القاهرة للكتاب،
معرض القاهرة للكتاب، فيتو

 تجري وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الواحدة ظهر غدا الأربعاء، بقاعة صلاح عبد الصبور، بمقر الهيئة، القرعة العلنية لدور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، المقرر إقامته يوم 23 يناير المقبل حتى 5 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرعة المشاركة في معرض القاهرة للكتاب 

وتدعو الهيئة جميع الناشرين المشاركين في المعرض لحضور القرعة العلانية للدورة الـ٥٦، والتي من المقرر أن تشهد مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية.

ومن ناحية أخرى تستقبل الهيئة حجوزات دور النشر، لإقامة حفلات التوقيع، للمؤلفين في المعرض حتى يوم 20 يناير المقبل، بمركز المعلومات، بمقر الهيئة.
 

وتتيح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

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