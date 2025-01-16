الخميس 16 يناير 2025
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149 ألفا و285 طالبا بالشرقية يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية2025، تنطلق اليوم الخميس، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، الفصل الدراسي الأول (المواد المضافة للمجموع)، حيث يتقدم للامتحانات 149 ألفا و285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة بنطاق المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

تعليم الشرقية: انتهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025

وتنشر "فيتو" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أن اعتمدها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

البداية بمادة الجبر والإحصاء فترة أولى

تبدأ الامتحانات (المواد المضافة للمجموع) اليوم السبت الموافق 16 يناير بمادة الجبر والإحصاء فترة أولى، واليوم الثاني هو السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية والخط والاملاء، واليوم الثالث الإثنين 20 يناير يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية، واليوم الرابع الثلاثاء 21 يناير، يؤدي الطلاب مادة  الهندسة، واليوم الخامس الأربعاء 22 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير مادة العلوم.

تنبيهات ونصائح من مديرية التربية والتعليم بالشرقية

من جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم التنسيق مع مديرية الأمن بمنع أى تجمعات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق وتأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان فى الأوقات المحددة، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة إلى تأمين لجان سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع الإدارة الصحية وفرع التأمين الصحي للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات 

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة الشرقية (الفصل الدراسي الأول) بلغ عدد الطلاب 149285 طالبا وطالبة موزعين علي 818 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية طلاب الشهادة ان عدد طلاب الإعدادية العامة 142855 وعدد طلاب الشهادة الإعدادية رسمي لغات 4436 وعدد طلاب الشهادة الإعدادية الرياضية 256.

كما أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية دبلومة أمريكية 115 وطلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1563 وطلاب الشهادة الإعدادية الأمل 50  بالإضافة إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية النور 15 بالاضافة الى 4 طلاب مستشفي 57357.

وأشار وكيل أول الوزارة، إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، وعلى عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (الفصل الدراسي الأول)

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور تنشر فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فور إعلانها بالاسم ورقم الجلوس بعد انتهاء الامتحانات وإتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بكافة محافظات الجمهورية.

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