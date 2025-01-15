يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قد يفك لغز اندلاع حرائق ولاية كاليفورنيا وثقه خمسة شبان يمارسون التأمل بالقرب من صخرة "الجمجمة" في التلال المطلة على باسيفيك باليساديس صباح 7 يناير.

حرائق كاليفورنيا

ورصد الشباب الخمسة وجود شرارة أولى الحرائق، التي تسببت بالتهام مساحات واسعة في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في المدينة.

My friends and I got ambushed by the palisades fire soon after it started. We hiked up to skull rock and smelled smoke as we were hanging. We quickly had to run for our lives. #fire #cawx #palisadesfire pic.twitter.com/lmwz4n5AT4 January 8, 2025



ووثق الشبان الخمسة مقطع فيديو يتحدثون فيه عن مشاعرهم خلال التأمل، وقد أغمضوا أعينهم. إذ قال أحدهم "أشعر أن أنفاسي تتباطأ"، وقال آخر "أشعر أن الجاذبية تزداد"، قبل أن يقول الباقون "نشتم رائحة دخان".

مقطع فيديو يوثق الشرارة الأولى لحرائق كاليفورنيا

وعندما اشتموا رائحة الدخان، فتح الشبان الخمسة، الذين كانوا في وضعية تأمل، أعينهم ورأوا ألسنة اللهب تتصاعد فوق سلسلة الجبال.



ومع قلة المعلومات حول أصل الحرائق، التي لا تزال تلتهم لوس أنجلوس، بدأ الناس على الإنترنت يلومون الشبان الخمسة، الذين كانوا على مقربة كبيرة جدا من نقطة اشتعالها.

ووفق صحيفة "التايمز"، كان الشبان الخمسة، ومن بينهم أورين، البالغ 24 عاما، ويدير شركة تخييم، أول من رصدوا حريق باليساديس في مراحله الأولى.

وفي مقاطع فيديو أخرى، أدرك الشبان أن الحريق بدأ يشتد وينتشر، حيث ظهروا وهم يهرولون بأقصى ما أمكنهم منحدرين من التلال، فيما كانت رقعة الحريق تتسع.

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