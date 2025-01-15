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رياضة

كرة اليد، تعرف على نتائج مباريات اليوم في بطولة العالم

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، اختتمت اليوم الأربعاء منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لكرة اليد، المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وجاءت نتائج اليوم الثاني كالتالي:

مصر (39) - (25) الأرجنتين 

التشيك (17) - (17) سويسرا 

هولندا (40) - (23) غينيا 

البرتغال (30) - (21) أمريكا

ألمانيا (35) - (28) بولندا 

المجر (27) - (27) مقودنيا 

النرويج (26) - (29) البرازيل

كرواتيا (36) - (22) البحرين 

مواعيد مباريات منتخب مصر 

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الأربعاء | مصر × الأرجنتين - انتهت بفوز مصر (39-25)

الجمعة | مصر × البحرين - 7 مساء 

الأحد | مصر × كرواتيا - 9:30 مساء

 

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

 

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف

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كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد كرواتيا مصر التشيك

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