إخماد حريق اندلع في ميكروباص أمام محطة وقود بالعجمي (صور)

أخمدت منذ قليل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، حريقًا اندلع في سيارة ميكروباص بشكل مفاجئ أثناء وجودها بطريق الإسكندرية مطروح في منطقة العجمي البيطاش أمام إحدى محطات الوقود.

وتمكن سائق السيارة وركابها من النزول سريعا دون حدوث إصابات قبل اشتعال النار فيها بشكل كامل، وسط حالة من الرعب والفزع بين الركاب والمواطنين في الشارع.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقي بلاغًا بنشوب حريق مفاجئ في سيارة أجرة ميكروباص بأول شارع البيطاش بحي العجمي بطريق الإسكندرية مطروح أمام محطة للوقود، توجهت قوة أمنية على الفور بصحبه سيارات الإطفاء والإسعاف.

وتبين هروب كافة ركاب السيارة قبل امتداد النار للسيارة ومعهم سائقها، والسيارة تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى السولار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وجاءت المعاينة الأولية أن الحريق نتج عن ماس كهربائي داخل السيارة أدى إلى اشتعال النار وتدمير السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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