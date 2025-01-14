الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين رئيس تنشر صورا من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه

ياسمين رئيس ورضوى
ياسمين رئيس ورضوى الشربينى

نشرت الفنانة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه، وظهر في الصور إلى جوارها الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني.

وقد حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من 30 مليون جنيه في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ٢٠ مليون ريال.  

فيلم الهنا اللي أنا فيه

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.  

مشاركة ياسمين رئيس في رمضان 2025

وفي سياق آخر، تشارك ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل منتهي الصلاحية، ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.  

مسلسل رقم سري

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل رقم سري، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.  

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