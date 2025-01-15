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محافظات

حملات مكبرة لضبط الأسواق في الإسكندرية

حملات مكبرة لضبط
حملات مكبرة لضبط الأسواق فى الإسكندرية، فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات.

 

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قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بعدة حملات على المخابز البلدية والأسواق والمحلات.

 

 والتي أسفرت عن تحرير ٣ محاضر لمخابز بلدية لتصرفها في  ١٢٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم وتحرير محضر لمخبز بلدي لإثبات مبيعات وهمية وتحرير عدد ٤٠ محضرًا إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ١٢ محضرًا عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية وتحرير  ٩ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتحرير عدد ٧ محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية.

تحرير محضر لبقال تمويني مخالف ٧٢٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مشروعية الحيازة وتحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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تموين الإسكندرية الفريق أحمد خالد المهندس السيد حرز الله الدكتور عبد الله عثمان

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