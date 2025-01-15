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رياضة

الدوري الألماني، أوجسبورج يتقدم علي يونيون برلين بثنائية في الشوط الأول

الدوري الالماني،
الدوري الالماني، فيتو

تقدم فريق أوجسبورج علي يونيون برلين بثنائية نظيفة في الشوط الأول وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2024 / 2025 على ملعب آندر آلتن فورستيري.

مباراة يونيون برلين وأوجسبورج

احرز هدفي أوجسبورج الكسيس كلود في الدقيقة 7 و29 

ترتيب يونيون برلين وأوجسبورج

يحتل يونيون برلين المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، حيث خاض 16 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 8 مباريات، بينما يحتل أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 8 مباريات.

اقترب عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر من حسم انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مرموش على أعتاب مانشستر سيتي 

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن صفقة عمر مرموش في طريقها للإتمام، حيث يعتقد مانشستر سيتي أن الصفقة يمكن أن تُحسم في نطاق 70 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 5-10 ملايين يورو كإضافات.

وتابعت أن السيتي يدفع نحو التوصل لاتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة وفي هذه المرحلة، من غير المرجح أن يشارك عمر مرموش في مباراة دورتموند يوم الجمعة.

مرموش تمكن من قيادة آنتراخت فرانكفورت بالأمس للفوز على فرايبورج بهدفين لهدف ليصل إلى الهدف رقم 15 هذا الموسم في الدوري الألماني، ويتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع هاري كين.

 

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