الأربعاء 15 يناير 2025
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احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، فرحة الشارع الفلسطيني  بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية.

 

توقع الاتفاق بين حماس وإسرائيل

وأشار مراسل القناة إلى أنه منذ الإعلان عن توقيع إسرائيل وحماس على الاتفاق، بدأ الفلسطينيون في الخروج إلى الشوارع والساحات للاحتفال بهذا الإعلان.

 

احتفالات خان يونس 

واستطرد: "تجري الاحتفالات في منطقة خان يونس، وفي مختلف الشوارع والساحات في المحافظة الواقعة في جنوب قطاع غزة، التي تكتظ بالآلاف من النازحين الفلسطينيين، وهناك احتفالات مماثلة في المحافظة الوسطى بمدينة دير البلح، وفي مخيمات النصيرات والبريج".

 

تعليق الخارجية الأمريكية

وعلقت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، قائلة: “إن الاتفاق جاء نتاج إدارة بايدن والمسئولون فيها جابوا العالم لدعم مقترحه”.

وأوضحت الخارجية الأمريكية: الصور من غزة وتل أبيب تظهر أملا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ويجب جعله سلاما مستداما، وأن التنسيق مع الإدارة المقبلة كان مفيدا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

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