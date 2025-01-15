الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

موقف الكنيست والكابينت الإسرائيلي من صفقة وقف إطلاق النار في غزة

الكنيست، فيتو
الكنيست، فيتو

وقف إطلاق النار بغزة، كشفت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن ردود الفعل الإسرائيلية المتعلقة بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

اجتماع الكابينت الإسرائيلي غدا 

وأوضحت أن هناك صدى واسعًا حول الاتفاق بين حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أنه وفقًا للإجراءات البروتوكولية المتبعة في صفقات التبادل، سيُعقد غدًا اجتماع في "الكابينت" الإسرائيلي، تليه جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي لتمرير الصفقة والتصويت عليها.

تأييد الكابينت والحكومة الإسرائيلية صفقة غزة

وأضافت: أنه وفقًا لما تناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك أغلبية داخل "الكابينت" والحكومة الإسرائيلية تؤيد وقف إطلاق النار في غزة، ولن تكون هناك عراقيل أمام إتمام الصفقة والتوقيع عليها بالإجماع، رغم وجود بعض الأصوات اليمينية المعارضة لتمرير الصفقة.

 

موقف الكنيست الإسرائيلي 

ولفتت، إلى أن الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك 17 قياديًا من حزب الليكود، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعمون إتمام صفقة غزة، في حين يرفض 7 من أعضاء الحزب التصويت لصالحها.

لائحة باسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين

وأشارت إلى أنه بعد هذا الاجتماع، سيتم إعداد لائحة بأسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وستُعرض للمصادقة، ثم سيتم إصدار ما يسمى بـ "العفو عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين" من قبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تُحَوّل هذه اللائحة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

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