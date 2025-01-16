رد الجميل وإن طال، طلاب يمنيون يعثرون على معلمهم في قنا ويكرمونه بدرع ورحلة عمرة (صور)

فلن يضيع جميلًا أينما زُرِعا إن... - X

كرم أبو اليزيد نور الدين، ابن دولة اليمن الشقيق، معلمه طلعت محمد محمد العوان ابن قرية الدير الشرقي التابعة لمركز ومدينة قنا، بدرع يحمل اسم عائلته ووسام عرفانًا بجميله وما قدمه إليهم من علم ومحبة وزرع في قلوبهم حب العلم.

وأكد نور الدين أنه ظل يبحث عنه منذ عدة أعوام بعد أن ترك اليمن وعاد إلى مصر لرد الجميل ولما قدمه لهم.

رحلة البحث عن الأستاذ بقنا

وأضاف: "كنت منذ فترة في زيارة إلى محافظة قنا وظللت أبحث عنه لكن لم أستطع العثور درجة أن البعض ظن أنني أبحث عن عروس فقلت لهم “إن هذه عائلتي” وابتسمت وتركت قنا عائدًا إلى القاهرة على أمل اللقاء في فرصة أخرى واليوم جاءت تلك الفرصة".

وتابع: "المعلم الأب طلعت كما كنا نلقبه جميل القلب وهادي الطباع وكريم جدا وهذه صفات أهل العروبة الكرم والأصالة".

يذكر أن عدد من الطلاب اليمنيين جاءوا لتكريم معلهم مقدين له درع ورحلة عمرة في رمضان المقبل، وقد انهالت الاتصالات علي المعلم من طلابه المتواجدين في اليمن وماليزيا وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.