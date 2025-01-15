الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

رئيس الاحتلال: صفقة وقف إطلاق النار ترافقها تحديات ويجب الإصرار على تحقيق مصالحنا

الرئيس الإسرائيلي،
الرئيس الإسرائيلي، فيتو

قال  الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، إن صفقة وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس سترافقها تحديات عدة وعلينا الإصرار على تحقيق مصالحنا الأمنية والدفاع عن كل مواطنينا.

هرتسوج يعلق على صفقة وقف إطلاق النار بغزة

وزعم الرئيس الإسرائيلي، أن عودة المختطفين تساهم في تعزيز مناعتنا القومية وثقة شعبنا بالدولة.

وأعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا.

حماس توجه الشكر لكل الشعب الفلسطيني ومن ساهم في وقف الحرب


كما أشارت في بيان لها إلى أن اتفاق وقف العدوان على غزة محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو لتحقيق أهداف شعب فلسطين في التحرير والعودة.

وقالت الحركة: "إن الاتفاق يأتي انطلاقا من مسئوليتنا بوقف العدوان الصهيوني ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة".


كما أعربت الحركة عن تقديرها وشكرها لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، موجهة الشكر لكل من وقف مع شعب فلسطين وساهم في فضح الاحتلال ووقف العدوان عربيا وإسلاميا ودوليا.
 

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