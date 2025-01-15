الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

الدوري السعودي، الخلود يخطف فوزا صعبا من الأهلي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

خطف فريق الخلود فوز صعب من أهلي جدة بهدف دون رد  خلال لقاء الفريقين  في الجولة الخامسة عشر من الموسم الجاري 2024 - 2025 لدوري روشن السعودي.

واحرز هدف الخلود اليكس كولادو في الدقيقة 90

مباراة الخلود واهلي جدة

ويتواجد الفريق الأهلاوي في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الخلود المركز 12، ب16 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي.

 

تشكيل الاهلي امام الخلود

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع الدفاع: محمد بكر - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - سعد بالعبيد

خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني - جابرييل فيجا

خط الهجوم: رياض محرز - روبرتو فيرمينو - إيفان توني.

بينما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

عبدالله عبده، عبدالرحمن الصائبي، عبدالله العمار، علي الأسمري، ياسين الزبيدي، عبد الكريم دارسي، سميحان النابت، فهد الرشيدي وفراس البريكان.

فيما استبعد يايسله، لاعبه محمد المجحد بسبب الإصابة.

 

 

وشهدت مباراة أهلي جدة والخلود في دوري روشن واحدة من أغرب اللقطات حيث قرر محمد الحكم إيقاف اللعب لعدة دقائق  بسبب عدم اقتناعه بجميع الكرات المتواجدة في الملعب.

وراي حكم المباراة أن أغلب الكرات تحتاج لضبط الهواء وهو ما دفعه لتجربة واحدة تلو الأخرى ولكن دون فائدة.

ووصل الأمر إلى أن أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق الأهلي قام بضبط الهواء للعديد من الكرات أثناء توقف اللعب قبل أن يختار الحكم واحدة واستأنف المباراة بصورة طبيعية.

وتعد هذه واحدة من أغرب الوقائع خلال منافسات الموسم الجاري، خاصة وأن جميع الكرات كانت تحتاج للضبط وهو ما دفع الحكم لإيقاف اللعب لأكثر من 3 دقائق.

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