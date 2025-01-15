برسالة مؤثرة، بدرية طلبة تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

حرصت الفنانة بدرية طلبة، على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها.

في هذا السياق، نشرت بدرية طلبة صورة لياسمين عبد العزيز من خلال حسابها على موقع انستجرام، وكتبت معلقة برسالة مؤثرة: “١٦ يناير عيد ميلاد القمر كل سنة وانتي جميلة وقلبك مليان خير كل سنة وانتي ناجحة ومكسرة الدنيا كل سنة وانتى ربنا بيحبك وزارع فى قلوب الناس حب ليك يملا الكون.. كل سنة وانتى واولادك وكل حبايبك بخير وصحة وسعادة ربنا يبارك فى صحتك واولادك ويبعد عنك الأذى يا قلب قلبي بحبك يا ياسو”.

على الجانب الآخر، تواصل ياسمين عبد العزيز حاليًا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 وسوف يكون المسلسل عودة قوية لها إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي.

مسلسل “وتقابل حبيب” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.

وكان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل.

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