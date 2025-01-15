الأربعاء 15 يناير 2025
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إعادة فتح طريق كوبري العجالين بقنا بعد تعطل مقطورة محملة بقصب السكر (صور)

إعادة فتح طريق كوبري
إعادة فتح طريق كوبري العجالين بقنا، فيتو

تابع حسين الزمقان، رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، فتح طريق كوبري العجالين أمام حركة المارة والسيارات نتيجة تعطل مقطورة محملة بمحصول قصب السكر كانت في طريقها إلي مصنع سكر قوص الأمر الذي أدى لحدوث تعطل جزئى للحركة المرورية استمرت لحوالى ساعتان.

موسم عصير القصب بقنا

أوضح رئيس المركز الي أن المقطورة تعطلت نتيجة تفريغ احد إطاراتها للهواء، مؤكدا أنه فور تلقي الاخطار تم التحرك صوب الموقع وتم فتح الطريق امام حركة المركبات.

وأشار إلي أن المنطقة تشهد اكتظاظ مروري لا سيما اوقات الذروة وخاصة مع بداية موسم عصير القصب وان الوحدة افردت للمنطقة مجموعة من افراد وحدة الاشغال لتنظيم الحركة بها، مضيفا ان هناك تنسيق كامل مع إدرة مصنع السكر  للتعامل مع اي موقف طارئ.

ومن جانبه أضاف فراج الوحش نائب رئيس المركز ان قيادات الوحدة ظلت بالموقع حتي تم التاكد من تسيير المقطورة وفتح الطريق بكل طاقته لحدوث السيولة المرورية المطلوبة، وذلك بعد انهاء اعمال  اصلاح الاطار المتعطل بمعرفة فنين  متخصصين ومشاركة رجال الوحدة.

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