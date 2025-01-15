حملة مكبرة على الإعلانات العشوائية في قنا

شن محلي قوص بقيادة حسين الزمقان رئيس المركز،جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع المدينة، لمنع ظهور وانتشار وسائل الدعائية العشوائية، رافقه خلالها أعمال الحملة فراج الوحش وطارق فوزي نائبي رئيس المركز ومحمد سيد مسئول إدارة الإعلانات بالوحدة.

الإعلانات بشارع الجمهورية في قنا

أكد الزمقان، أن الحملة قامت بمراجعة الإعلانات بشارع الجمهورية وميدان النوبة وعدد من الشوارع المتفرعة منهما، وأسفرت أعمالها عن إزالة ورفع مجموعة من اليافطات الإعلانية وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أصحابها، كما تم تسليم 50 إنذار لأصحاب المحلات المخالفة.

وناشد رئيس المركز حسين الزمقان، أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والطبية وغيرها بضرورة التوجه لإدارة الإعلانات بالمركز لترخيص إعلاناتهم وفقا للاشتراطات والقواعد التي تقرها اللائحة المعمول بها علي مستوي المحافظة.

تشكيل لجان مشتركة بقنا

وذكر رئيس المركز أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات على أرض الواقع وإزالة أي إعلانات عشوائية، كما سيتم تنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقا للضوابط التي تضمنتها اللائحة لضمان تحصيل إيرادات الدولة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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