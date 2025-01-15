الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

بدوى يبحث مع نائب وزير المعادن التنزانى تعزيز التعاون المشترك

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء،فيتو
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عقد المهندس كريم بدوي علي هامش مشاركته بمؤتمر التعدين الدولي بالسعودية إجتماعا مع السيد الدكتور ستيفن كيروسوا  نائب وزير المعادن  تنزانيا، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التعدين فى ضوء العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا التى تشهد زخمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين داخل القارة السمراء.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس كريم بدوي خطة القطاع المستقبلية في مجال التعدين ورغبته في تحقيق تعاون مع الجانب التنزانى خاصة فى مجال التعدين الحرفى وكيفية تطوره في مصر ليساهم بالنهوض بالقطاع وفى ظل خطة النجاح  التى حققها القطاع التنزانى فى هذا المجال.
واتفق الجانبان على التعاون والعمل المشترك لنقل الخبرة والدروس المستفادة لتطبيقها فى قطاع التعدين المصري.
 

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القارة السمراء المهندس كريم بدوي بالسعودية قطاع التعدين المصري مؤتمر التعدين الدولي
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