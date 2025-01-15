"بدوي" يبحث مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي سبل التعاون بقطاع التعدين

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش مشاركته بمؤتمر التعدين الدولي بالرياض، كيمبرلي هارينجتون نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما فى مجال الطاقة.

وأشاد المهندس كريم بدوى بالدور المهم لشركات الطاقة الأمريكية العاملة فى قطاع البترول المصرى وضرورة تعميق العلاقات ايضا فى مجال التعدين فى ظل الاصلاحات الجارية طبقا لمشروع تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى.

واستعرض المهندس كريم بدوي أهم الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاعات البترول والغاز والتعدين وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

تعزير التعاون المصري الأمريكي في مجال الطاقة



أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية الاستثمارات فى قطاع البترول والغاز وزيادة ضخ الاستثمارات من جانب الشركات الأمريكية وتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين بهدف زيادة الإنتاج وتعجيل الاستكشاف، كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة لتسريع مشروعات إزالة الكربون ومشروعات الهيدروجين الاخضر لتحقيق تحول طاقى متوازن وعادل مع الجهود المبذولة في الحد من انبعاثات غاز الميثان فى إطار المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لإعداد خارطة الطريق لخفض انبعاثات الميثان بقطاع البترول المصرى.

وفى النهاية تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون فى مجال الغاز فى منطقة شرق المتوسط والذي يحقق رؤية مصر كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.