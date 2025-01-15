الدوري المصري، تعادل سلبي بين الأهلي والجونة بعد 20 دقيقة

الدوري المصري، سيطر التعادل السلبي على أول 20 دقيقة من مباراة الأهلي والجونة، التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

باغت لاعبو الجونة النادي الأهلي مبكرا، بفرصة هدف في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أوجو صامويل ولكن أبعدها ببراعة مصطفى شوبير.

بعدها سيطر النادي الأهلي على مجريات الأمور، دون خطورة حقيقية على المرمى، ليخيم التعادل السلبي على أول 20 دقيقة.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي ويوسف أيمن وأكرم توفيق وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل الجونة أمام الأهلي

ويسعى الأهلي في مباراة الجونة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على صدارة الدوري المصري، بعد فوزه على نظيره سموحة في آخر لقاء له في دوري نايل.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة



ويدير مباراة الأهلي والجونة طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: محمد الحنفي.

حكم مساعد أول: ماجد المليجي

حكم مساعد ثان: سيد نافع.

حكم رابع وليد عبدالرازق.

ويتولى مصطفى الشهدي إدارة مباراة الأهلي والجونة كحكم لتقنية الفيديو "فار"، ويعاونه محمد عزازي.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

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