الشباب يقلب تأخره لفوز مثير على الرياض في الدوري السعودي

الدوري السعودي، خطف فريق الشباب السعودي فوزا مثيرا من نظيره الرياض، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي الممتاز.

كاد فريق الرياض أن يحرز هدف التقدم عن طريق لاعبه توزي في الدقيقة 27، إلا أن حارس الشباب عبد الله المعيوف تألق وتصدى لكرته.

وواصل المعيوف تألقه، ومنع هدفًا من كوناتي عند الدقيقة 36.

بعدها استحوذ الشباب على الكرة في وسط الملعب، دون خطورة حقيقية على المرميين ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

وسجل يحيى الشهري الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 56.

فيما تمكن اللاعب دانيل بودينسي من تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 72، بعد مجهود فردي من اللاعب وتصويبة قوية سكنت شباك حارس مرمى الرياض.

وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 90+7.

رينارد يحضر مباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي

شهدت المباراة تواجد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي رفقة مساعديه في المقصورة الرئيسية لمتابعة العناصر الدولية أو المرشحة للانضمام للمنتخب السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الصيني في الرياض يوم 20 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل الشباب أمام الرياض في الدوري السعودي

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق الشباب تشكيل مواجهة الرياض في الدوري السعودي والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: الدفاع نادر الشراري، وويسلي هوت، ومحمد الثاني.

خط الوسط: كريستيان جوانكا، ومصعب الجوير، وجاك بونافينتورا، وروبرت رينان.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله، ودانيال بودينس، وهارون كمارا.

ترتيب الشباب والرياض في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الرياض عند 22 نقطة بالمركز السابع.

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