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رياضة

زعلت طب معلش، أهلي جدة يعلق بطريقة ساخرة على الفوز أمام الشباب بالدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

نشر الحساب الرسمي لفريق أهلي جدة السعودي تغريدة ساخرة عقب الفوز على نظيره الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في قمة مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي مقطع من المباراة على اغنية تامر حسني “:زعلت طب معلش”.

 

أهداف مباراة الأهلي والشباب

سجل ثلاثية الأهلي كل من؛ إيفان توني في الدقيقة الأولى وجابري فيجا في الدقيقة 13 وسعد بالعبيد في الدقيقة 47، فيما سجل ثنائية الشباب كل من ميريح ديميرال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 72 ومصعب الجوير في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل الأهلي ضد الشباب 

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: على مجرشي، إيبانيز، ديميرال، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز.

في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، جابري فيجا، إيفان توني.

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تشكيل الشباب ضد الأهلي 

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد الثاني، نادر الشراري، روبرت رينان، ويسلي هوت.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، مصعب الجوير، كريستيان جوانكا.

في خط الهجوم: دانيال بودينس، هارون كمارا، عبد الرزاق حمد الله.

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الأهلي ضد الشباب

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 23 نقطة

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