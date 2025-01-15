الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدًا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتكليفات الرئاسية.

ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يُعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم استعراض أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع، إلى جانب الرد على استفسارات الصحفيين حول القضايا المطروحة.

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