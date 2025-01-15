الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بقطع أثرية مقلدة للمحاكمة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين باستخدام قطع أثرية "مقلدة"، للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، أن التشكيل العصابي يضم 4 سيدات وشخصين، ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية، ويتخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم التنقيب عن الآثار واستخراج قطع أثرية، ويتخذون من مسكن إحدى المتهمات بمنطقة المنيب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

تم استهداف التشكيل العصابي وضبط عناصره أثناء تواجدهم في المسكن المشار إليه، وعُثر بحوزتهم على أدوات حفر و16 قطعة أثرية مقلدة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

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