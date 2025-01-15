بحضور نواب ورجال أعمال، الخارجية تعقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعا لإعداد المشاورات مع كندا

في إطار الإعداد لاجتماعات المشاورات السياسية والاقتصادية الثنائية بين مصر وكندا، والمقرر عقدها في أبريل المقبل في العاصمة الكندية “أوتاوا”، عقد السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، ضم مجموعة كبيرة من البرلمانيين وعلى رأسهم؛ حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، وعفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

اجتماعات المشاورات السياسية والاقتصادية الثنائية بين مصر وكندا

كما حضر اجتماع المشاورات السياسية والاقتصادية الثنائية بين مصر وكندا، كبار رجال الأعمال المصريين بـ مجلس الأعمال المصري الكندي، ورؤساء القطاعات بوزارات السياحة، والاتصالات، والهيئة العامة للاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب رؤساء الجامعات المصرية الكندية.

اجتماع الخارجية لتطوير العلاقات مع كندا، فيتو

بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بـ جولة المشاورات السياسية المقبلة مع الجانب الكندي، وتلك الخاصة بالمكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ووضع تصور متكامل لكيفية زيادة الاستثمارات الكندية في مصر ووصول مزيد من المنتجات المصرية إلى الأسواق الكندية، خاصة في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشروعات منطقة قناة السويس والفرص الاستثمارية المدروسة في مصر.

خطة تحرك متكاملة للدفع بتطوير العلاقات بين مصر وكندا

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات التي يجريها مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، بتوجيه من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع الجهات والهيئات الوطنية والوزارات المختلفة وجمعيات وغرف رجال الأعمال؛ من أجل وضع خطة تحرك متكاملة للدفع قدما بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع كندا خلال الفترة المقبلة.

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