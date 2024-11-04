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خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى-الكندى (صور)

وزير الخارجية ومجلس
وزير الخارجية ومجلس الأعمال المصري-الكندي، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، وفدًا من مجلس الأعمال المصري-الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخارجية لمجالس الأعمال ودورها في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول المختلفة، والتأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به مجلس الأعمال المصرى-الكندى في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز العلاقات المصرية - الكندية في كافة المجالات وعلى رأسها المجالين الاقتصادي والتجاري، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمجلس لتعزيز دوره لجذب الاستثمارات الكندية ودعم الصادرات المصرية لكندا، لاسيما مع الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الأهداف التنموية. 

واستعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر. 

 

كما استمع لمقترحات أعضاء المجلس لسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كندا وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.


وأشار الوزير عبد العاطى إلى أن القرار بإلغاء التأشيرات المُسبقة على المواطنين الكنديين والمقرر أن يتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2024 جاء انطلاقًا من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون وتسهيل حركة التنقل لمواطني البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

 

كما أعرب عن التطلع لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

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