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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 16-1-2025

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على  جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى:09

 

درجات الحرارة اليوم  الأربعاء   15-01-2025 فى مصر


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء، دافئ على الجنوب، شديد البرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

 

طقس اليوم فٍي الصباح الباكر وليلا


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 24

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 29


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فس الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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