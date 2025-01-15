الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل فريق أطباء الفم والأسنان الفائز بمسابقة "الأزهر"

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل فريق أطباء الفم والأسنان

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فريق أطباء الامتياز بكلية طب الفم والأسنان بالجامعة الفائز بالمركز الثالث بالمسابقة العلمية الدولية لأطباء الامتياز التي نظمتها جامعة الازهر.

 جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان وأعضاء الفريق أحمد عبد المنصف عبد المحسن مدرس مساعد بالكلية ومشرف على الفريق، جون أنيس زكريا طبيب امتياز، نهال محمد أحمد طبيبة امتياز، ابتهال محمود زكي طبيبة امتياز.

المسابقة العلمية الدولية 

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للفريق الفائز مشيدا بتميزهم العلمي وتفوقهم في المنافسات التي نظمتها جامعة الأزهر في المسابقة العلمية الدولية والتي تضمنت مشاركة واسعة من أطباء امتياز طب الفم والأسنان من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.
 وأشاد رئيس الجامعة بجهود عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في بناء قدرات طلاب الكلية وتطوير مخرجات التعلم.

وأعرب الدكتور أحمد طلعت تميرك عن شكره لرئيس الجامعة لدعمه للعملية التعليمية والبحثية للجامعة، وأكد أن المسابقة تضمنت اختبارات متنوعة في كافة مجالات طب الفم والأسنان الأكاديمية والإكلينيكية.

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