الأربعاء 15 يناير 2025
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أوقاف السويس تنظم ندوة عن مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته

ندوة علمية كبرى حول
ندوة علمية كبرى حول مخاطر الإلحاد بأوقاف السويس
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نظمت مديرية الأوقاف بالسويس ندوة علمية كبرى بعنوان «مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته» بمركز النيل للإعلام.

جاءت الندوة بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الديني والثقافي.

تنظيم ندوة علمية كبرى حول مخاطر الإلحاد بأوقاف السويس

استعرض فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم شعيب، أستاذ العقيدة والأديان بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، في محاضرته أبرز المخاطر الفكرية للإلحاد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

وقدم  رؤية شاملة لسبل مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الوعي الديني والارتقاء بمستوى الحوار الفكري والثقافي.

 تنفيذ المحاور الاستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف

وقد أكدت مديرية الأوقاف في كلمتها اهتمامها بالبناء المعرفي والتثقيفي للسادة الأئمة والدعاة، مشيرة إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ المحاور الاستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف، التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني، وتطوير الخطاب الديني، ودعم قيم التسامح، وتعزيز المسئولية المجتمعية.

وكرمت المديرية على هامش اللقاء فضيلة الشيخ محمد محمدي بدوي، الحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بفرع ترجمة معاني القرآن الكريم. وقد جاء هذا التكريم؛ تقديرًا لجهوده المتميزة في خدمة كتاب الله ودوره في نشر قيم الإسلام السمحة.

وثمنت المديرية دعم وزارة الأوقاف المستمر للأنشطة التوعوية والعلمية، مؤكدة استمرار تنظيم الفعاليات التي تسهم في تنمية الوعي الديني ونشر الفكر الوسطي المعتدل بين أفراد المجتمع. كما دعت الأئمة إلى استثمار هذه اللقاءات في تطوير مهاراتهم العلمية والدعوية.

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